Jobcenter sollen Flüchtlingspaten nicht mehr zu Kasse bitten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen hat nach einer Einigung mit dem Bund die Jobcenter aufgefordert, Flüchtlingspaten nicht mehr zur Erstattung von Sozialleistungen für Asylsuchende heranzuziehen. «Die Jobcenter werden nun von sich aus die zunächst während der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zurückgestellten Verfahren aufgreifen und diese nach Möglichkeit in den kommenden Monaten abschließen», teilte das Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden mit. Sofern Verfahren bereits abgeschlossen seien, könnten diese allerdings nur auf Antrag erneut überprüft werden.

Von dpa