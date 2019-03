Berlin (dpa) - Das Land Berlin hat den Internationalen Frauentag als Feiertag in die ganze Welt exportiert - wenn auch nur in kleinem Rahmen. Denn rund um den Globus blieben am Freitag auch die deutschen Auslandsvertretungen, also Botschaften, Generalkonsulate und Konsulate geschlossen. Diese machten auf ihren Seiten im Internet darauf aufmerksam.

Von dpa