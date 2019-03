Bremen (dpa) - Werder Bremen muss am Freitagabend im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 auf Nuri Sahin verzichten. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler kann aufgrund von Magen-Darm-Problemen nicht spielen. Das teilte Werder am Freitagmittag wenige Stunden vor dem Spiel mit. Für Sahin rückt Abwehrspieler Felix Beijmo in den Kader.

Von dpa