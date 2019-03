Entgleister Zug stört Bahnverkehr in Hannover

Hannover (dpa/lni) - Ein entgleister leerer Personenzug hat am Freitag in Hannover vorübergehend den Bahnverkehr in Richtung Braunschweig und Berlin behindert. Der Regionalverkehr wurde unterbrochen, ICE-Züge zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin sowie Richtung Leipzig und Dresden wurden umgeleitet, wie die Bahn mitteilte. Bei der Fahrt vom Abstellbahnhof Pferdeturm Richtung Hauptbahnhof war ein unbesetzter Intercity-Zug, der nach Stuttgart fahren sollte, aus ungeklärter Ursache aus den Gleisen gesprungen. Während der Bergungsarbeiten konnte der Zugverkehr am Nachmittag über andere Gleise an dem entgleisten Zug vorbeigeleitet werden.

Von dpa