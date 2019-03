Einsatz von Sven Bender für Leverkusen in Hannover unsicher

Leverkusen (dpa/lnw) - Der Einsatz von Bayer Leverkusens Innenverteidiger Sven Bender im Fußball-Bundesligaspiel beim Tabellenvorletzten Hannover 96 ist noch nicht sicher. «Wir müssen bis Samstag abwarten», sagte Bayer-Trainer Peter Bosz am Freitag. Der 29-jährige Bender hatte sich beim 2:0 am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Zwei Tage vor der Partie bei den Niedersachsen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) trainierte er individuell.

Von dpa