Barack Obama soll am 4. April in Köln auftreten

Köln (dpa/lnw) - Der frühere US-Präsident Barack Obama soll am 4. April in der Kölner Lanxess-Arena auftreten - der Ticket-Anbieter Eventim verkauft seit Freitag Karten zu Preisen zwischen knapp 90 und 500 Euro. Der Friedensnobelpreisträger werde beim «World Leadership Summit» an einem moderierten Gespräch teilnehmen, teilten der Veranstalter und die Lanxess-Arena am Freitag mit. Für ein VIP-Ticket, das ein exklusives Dinner und ein Foto mit Obama enthält, müssen Interessenten rund 5000 Euro zahlen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben im Kontakt mit dem Veranstalter, um die nötigen Sicherheitsmaßnahmen abzustimmen. Vom US-Konsulat, der Botschaft und dem Obama-Büro gab es zunächst keine Bestätigung für den Auftritt.