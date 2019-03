Shakespeare-Festival zeigt Theater aus ganz Europa

Neuss (dpa/lnw) - Das Shakespeare-Festival holt in diesem Jahr 15 Inszenierungen aus ganz Europa nach Neuss. Darunter seien sieben Deutschland-Premieren, teilte der Veranstalter am Freitag mit. 13 verschiedene Ensembles führten 33 Vorstellungen auf. In einem Nachbau von Shakespeares Londoner Globe-Theater an der Neusser Rennbahn gastieren Gruppen aus Polen, Frankreich, Ungarn, England und Deutschland. Das alljährliche Theatertreffen für den britischen Dramatiker dauert in diesem Jahr vom 14. Juni bis zum 13. Juli.

Von dpa