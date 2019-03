Razzia gegen Clankriminelle: Neun Festnahmen, hohe Beute

Dortmund (dpa/lnw) - Den Dortmunder Behörden ist ein weiterer Schlag gegen die Clankriminalität gelungen. Nach Durchsuchungen in Dortmund, Lünen, Herten, Hagen und den Niederlanden nahmen Fahnder der Polizei am Donnerstag neun Tatverdächtige im Alter von 20 bis 52 Jahren fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Sie sollen mit Kokain und anderen Drogen gehandelt haben. Einige seien libanesischen Familien zuzuordnen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Von dpa