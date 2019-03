Nahverkehrszüge im südlichen Rheinland immer unpünktlicher

Köln (dpa/lnw) - Die Pünktlichkeit von Nahverkehrszügen im südlichen Rheinland hat sich im vergangenen Jahr erneut verschlechtert: Im Schnitt verspätete sich jeder Zug um zwei Minuten und 15 Sekunden. Dies teilte der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) am Freitag in Köln mit. Das Verbandsgebiet umfasst die Ballungsräume Köln, Bonn und Aachen sowie zahlreiche Landkreise in der Region.

Von dpa