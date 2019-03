Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines 82 Jahre alten Mannes in seinem Haus in Wuppertal geht die Polizei Hinweisen auf ein Verbrechen nach. Noch seien allerdings viele Details ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Eine Theorie sei, dass Einbrecher den Mann getötet haben könnten.

Von dpa