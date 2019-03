Bad Berleburg: Flüchtlingsunterkunft geräumt

Bad Berleburg (dpa/lnw) - Wegen Problemen mit dem Sicherheitsdienst hat das Land die Flüchtlingsunterkunft in Bad Berleburg (Kreis Siegen-Wittgenstein) geräumt. 235 Bewohner seien am Freitag kurzfristig in andere Einrichtungen verlegt worden, teilte die Bezirksregierung Arnsberg mit. Es gebe «begründete Zweifel an der Auftragserfüllung des Sicherheitsdienstleisters», schrieb die Behörde zur Begründung. Das Unternehmen sei mehrfach zur Beseitigung der Probleme aufgefordert worden, habe die gesetzten Fristen aber verstreichen lassen. Die Bezirksregierung habe sich deshalb gezwungen gesehen, die Einrichtung in Bad Berleburg zu räumen.

Von dpa