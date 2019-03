Laschet fordert Unterstützung für Macrons Europa-Plädoyer

«Wenn wir die Errungenschaften Europas auch in einer globalisierten Welt verteidigen wollen, dürfen wir nicht länger zögern. Wir müssen handeln und zwar geeint und zügig», betonte Laschet , der auch Bevollmächtigter des Bundes für die deutsch-französischen kulturellen Angelegenheiten ist. «Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union .»

In einem Gastbeitrag, der am Dienstag gleichzeitig in großen Tageszeitungen der 28 EU-Mitgliedsländer erschienen war, hatte sich Macron an die Bürger der Europäischen Union gewandt und tiefgreifende Reformen gefordert. Die Bundesregierung bewertete den Vorstoß zurückhaltend, aber überwiegend positiv.