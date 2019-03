Vermutlich illegales Rennen: Auto schleudert gegen Hauswand

Iserlohn (dpa/lnw) - Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen ist ein 24-Jähriger in Iserlohn in mehrere geparkte Autos gerast und hat ein Fahrzeug gegen eine Hauswand geschleudert. Mit viel Glück sei nur eine Person leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. «Das grenzt nahezu an ein Wunder, wenn man sich die beschädigten Fahrzeuge anschaut», sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa