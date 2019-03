MSV Duisburg erkämpft wertvollen Punkt bei Jahn Regensburg

Regensburg (dpa) - Der MSV Duisburg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt beim SSV Jahn Regensburg erkämpft. Kevin Wolze sorgte an seinem 29. Geburtstag mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 67. Spielminute für das insgesamt glückliche 1:1 (0:1). Jahn-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui hatte die Gastgeber am Samstag vor der Pause in Führung geschossen (39.). Die Duisburger stehen mit 21 Punkten weiterhin auf Relegationsrang 16.

Von dpa