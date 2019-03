19-jähriger Autofahrer kommt von Straße ab: Beifahrer stirbt

Wipperfürth (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall bei Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) ist ein 18-Jähriger gestorben und ein 19-Jähriger schwerst verletzt worden. Der 19-Jährige war mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache am Samstag von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der 18 Jahre alte Beifahrer starb noch am Unfallort. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Von dpa