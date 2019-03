Probleme im Berufsverkehr erwartet

Nach den heftigen Unwettern am Wochenende wird sich die Lage im Bahnverkehr am Montagmorgen wohl erst allmählich normalisieren. Es sei mit "erheblichen Beeinträchtigungen" sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr zu rechnen, sagte ein Bahnsprecher noch am Sonntagabend. Reisende sollten sich im Vorfeld informieren, ob ihr Zug fährt.

Auch auf den Straßen könnte es im Berufsverkehr Probleme geben. Vor allem im Münsterland und im Sauerland warnte der Deutsche Wetterdienst vor Straßenglätte, weil die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt liegen.

Strecken gesperrt und Stellwerke gestört

Die Deutsche Bahn hatte wegen des Sturmtiefs "Eberhard" den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen am Sonntag gestoppt. Die Züge wurden an den jeweils nächsten Bahnhof angehalten und blieben dort stehen, sagte ein Bahnsprecher. Die Entscheidung sei wegen „vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung“ getroffen worden.

Bei Aachen und Köln waren zuvor an mehreren Stellen Bäume auf die Schienen und blockierten den Zugverkehr. Auch zwei wichtige Stellwerke in Wuppertal und Essen waren zeitweise gestört. In anderen Teilen Deutschlands gab es ebenfalls Einschränkungen. Betroffen war zudem der internationale Verkehr in Richtung Niederlande und Belgien.

Ein Toter im Hochsauerlandkreis

Im Hochsauerlandkreis starb am Sonntag ein Autofahrer, weil ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf das Auto des 47-Jährigen krachte. Umgestürzte Bäume haben während des Unwetters zudem mindestens zwei weitere Menschen verletzt. In Bochum habe ein Baum eine Feuerwehrfrau getroffen, teilten ihre Kameraden mit. Die Einsatzkräfte seien gerade damit beschäftigt gewesen, einen umgestürzten Baum zu zersägen, als ein weiterer Baum umfiel. Die Frau sei aber nur leicht verletzt.

In Köln mussten Einsatzkräfte eine eingeklemmte Person unter einem umgestürzten Baum befreien. Der Rettungsdienst habe den Verunglückten dann übernommen, teilte die Stadt mit. Außerdem wurde in Köln ein Notarztfahrzeug durch herabfallende Dachziegel so schwer beschädigt, dass es nicht weiterfahren konnte. Der Besatzung habe sich schnell von dem Schock erholt, sei in ein anderes Fahrzeug umgestiegen und zum nächsten Einsatz gefahren.

Zweithöchste Unwetter-Warnstufe

Am Sonntag galt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. „Eberhard“ hatte zunächst den Westen Nordrhein-Westfalens getroffen. Am Bahnhof in Münster strandeten Hunderte Reisende . Alle Strecken und weitere Verbindungen waren stundenlang gesperrt. Von Chaos war aber keine Spur, die Menschen mussten warten, bis die Bahn den Verkehr wieder aufnehmen konnte. Ein vom Sturmtief umgestürzter Baum blockierte auch die Strecke zwischen Dülmen und Lette.

Sturmtief „Dragi“ und „Eberhard“ fegen über Deutschland 1/10 10.03.2019, Rheinland-Pfalz, Bitburg: Teile einer Dachabdeckung hängen an der Stadthalle. Ein Sturm war über die Stadt hinweggezogen. Foto: Harald Tittel//dpa

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine heftige Sturmböe lässt die Haare einer Frau wehen. Foto: Boris Roessler

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Heftige Sturmböen erfassen den Schirm einer Frau, die gemeinsam mit anderen Passanten an einer Ampel wartet. Foto: Boris Roessler/dpa

10.03.2019, Hessen, Frankfurt/Main: Eine Frau schiebt einen Kinderwagen durch den aufgepeitschten Regen. Foto: Boris Roessler

10.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Ein Baum, der durch den Sturm Dragi umgestürzt wurde, liegt auf einem Metallzaun. Sturmtief «Dragi» hat in einigen Regionen Nordrhein-Westfalens große Schäden verursacht, die Feuerwehr musste zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Bochum: Einsatzkräfte der Feuerwehr räumen auf der Autobahn 40 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) einen durch den Sturm Dragi umgestürzten Baum von der Fahrbahn. Foto: ---/Feuerwehr Bochum/dpa

09.03.2019, Nordrhein, Ahlen: Einsatzkräfte der Feuerwehr sägen in Ahlen einen umgestürzten Baum in einer Hauseinfahrt klein. Foto: Feuerwehr Ahlen/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Autos fahren langsam durch eine tiefe Pfütze die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Ein Auto fährt langsam durch eine tiefe Pfütze die sich durch Starkregen auf einer Straße gebildet hat. Foto: Caroline Seidel/dpa

09.03.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Dunkle Wolken ziehen über den Fernsehturm und über das Hochhaus GAP 15 hinweg. Mit Sturmböen und Gewitter hat Sturmtief Dragi am Samstagnachmittag in Nordrhein-Westfalen für Probleme im Bahnverkehr und auf den Straßen gesorgt. Foto: Marc Herwig/dpa

Autobahn 45 zeitweise gesperrt

Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen 4 und 44. Auch in Bochum fielen Bäume um. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wird um die Gefahrenstelle herumgeleitet. Die Autobahn 45 wurde in beiden Richtungen zeitweise gesperrt. Die Zoos in Dortmund und Wuppertal sowie der Tierpark Hamm wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Bösenseller Pfarrkirche beschädigt

Stürmische Böen haben am Sonntagnachmittag auch einen der beiden Osttürme der Bösenseller Pfarrkirche St. Johannes beschädigt . Ein Stück der Kupferbedachung wurde dabei losgerissen. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bösensell rückte gegen 17 Uhr auch mit der großen Drehleiter aus, um das scharfkantige Stück abzuschneiden und so ein komplettes Abreißen und Herabstürzen des Kupferblechs zu verhindern. Wegen der starken Böen wurde der Einsatz jedoch abgebrochen. Die Feuerwehr sicherte den Kirchplatz gegen 17.30 Uhr komplett mit Flatterband.

Der Start in die Woche wird weniger stürmisch

Am Samstag hatte Sturmtief „Dragi“ schon für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Schäden gesorgt. Neben dem kräftigen Wind gab es stellenweise erhebliche Niederschläge.

Ab Montag erwarten die Experten dann keine so gefährlichen Windstärken mehr. Dafür könnte der Winter zurückkommen: Von Sonntagabend hält der DWD in Regionen ab 200 Höhenmetern Schnee für möglich. «Am Montag haben wir dann ausgeprägtes April-Wetter», sagte ein Meteorologe. Zwischen den Schauern könne vereinzelt die Sonne scheinen. Echter Frühling sei erstmal nicht zu erwarten.