Zwei Pferde bei Zusammenstoß mit Auto getötet

Rüthen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 516 in Rüthen bei Soest mit zwei Pferden zusammengestoßen. Der Mann erkannte die Tiere auf seinem Fahrstreifen in der Dunkelheit zu spät und erfasste sie, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Pferde sofort getötet. Das Zweite musste wegen schwerer Verletzungen noch am Ort erschossen werden. Die Tiere waren am Samstagabend ausgebrochen, die Halterin traf wenig später an der Unfallstelle ein. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Von dpa