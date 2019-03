Stürme wirbeln NRW durch: Zugverkehr komplett gestoppt

Düsseldorf (dpa) - Gestrandete Bahnreisende, umgestürzte Bäume, beschädigte Häuser: Heftige Unwetter haben in Nordrhein-Westfalen am Sonntag den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt und große Schäden verursacht. Alle Züge stoppten am Sonntagnachmittag an den Bahnhöfen. An den Informationsschaltern bildeten sich etwa im Dortmunder Bahnhof lange Schlangen. Ob die Reisenden ihre Fahrt noch am Abend mit dem Zug fortsetzen konnten, war zunächst unklar. Zuvor waren zwei wichtige Stellwerke in Essen und Wuppertal ausgefallen, in Essen war der gesamte Bahnhof zeitweise ohne Strom.

Noch bis zum Sonntagabend um 20.00 Uhr galt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. Der Deutsche Wetterdienst rechnete mit Windstärke 11, teilweise sei sogar Stärke 12 möglich. Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden. Lediglich im äußersten Norden von NRW schätzten die Meteorologen die Gefahr weniger groß ein.

Die Einstellung des Zugverkehrs bei der Bahn in NRW hatte massive Auswirkungen auch in anderen Bundesländern. Züge von und nach Hamburg, Hannover und Frankfurt fahren normalerweise durch NRW. Die internationalen Züge nach Amsterdam, Belgien und in die Niederlande fielen komplett aus. Die Bahn bot allen Reisenden an, Fahrkarten zu stornieren oder in der nächsten Woche ohne Zugbindung zu nutzen.

Am Flughafen Köln/Bonn mussten zwei Maschinen wegen der heftigen Böen auf andere Airports umgeleitet werden. Eine Passagiermaschine sei nach Münster geflogen worden, eine Frachtmaschine nach Hamburg, sagte ein Sprecher. Einige weitere Flugzeuge seien beim Anflug durchgestartet und später sicher gelandet. Am Flughafen Düsseldorf lief der Betrieb normal. Passagiere an Bord würden aber sicherlich etwas mehr durchgeschüttelt als sonst, sagte ein Sprecher.

«Eberhard» hatte am Sonntagnachmittag zunächst den Westen Nordrhein-Westfalens getroffen. Rund um Aachen stürzten Äste auf die Autobahnen. Auch im Ruhrgebiet fielen Bäume um. «Die gesamte Freiwillige Feuerwehr wurde in Alarmbereitschaft versetzt», schrieb die Bochumer Feuerwehr bei Twitter. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wird um die Gefahrenstelle herumgeleitet.

Am Samstag hatte bereits ein anderes Sturmtief mit Namen «Dragi» vor allem in der nördlichen Hälfte Nordrhein-Westfalens große Schäden verursacht. In Mülheim an der Ruhr krachte ein Baum durch das Dach eines Hauses direkt auf ein Sofa, wo kurz zuvor noch ein Bewohner gesessen hatte. Mit einem Riesenschrecken aber unverletzt habe er das Haus verlassen können, teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Bahnstrecken waren am Samstag wegen Sturmschäden blockiert. Während die Feuerwehr Bäume zersägte und abtransportierte, organisierten Bahnunternehmen einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis. Behinderungen gab es auch auf den Autobahnen. Auf der A40 bei Bochum stürzte ein Baum auf die Fahrbahn, Autofahrer standen gut eine Stunde lang im Stau. Zeitweise warnte der Landesbetrieb Straßen.NRW vor überfluteten Fahrbahnen auf dem Ruhrschnellweg.

In einigen Orten fiel der Strom aus, weil Bäume in die Leitungen gestürzt waren. In mehreren Regionen wurden Autos und Häuser von umstürzenden Bäumen beschädigt. Informationen, dass Menschen durch den Sturm verletzt wurden, gab es aber nicht.

Ab Montag erwarten die Experten dann keine so gefährlichen Windstärken mehr. Dafür könnte der Winter zurückkommen: Von Sonntagabend an hält der DWD in Regionen ab 200 Höhenmetern Schnee für möglich. Auch im Flachland könne sich dann eine nasse Schneedecke bilden und den Berufsverkehr gefährden. «Am Montag haben wir dann ausgeprägtes April-Wetter», sagte ein Meteorologe. Zwischen den Schauern könne vereinzelt die Sonne scheinen. Echter Frühling sei erstmal nicht zu erwarten.