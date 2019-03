Am Flughafen Düsseldorf lief der Betrieb normal. Passagiere an Bord würden aber sicherlich etwas mehr durchgeschüttelt als sonst, sagte ein Sprecher. Dort verläuft die Start- und Landebahn in West-Ost-Richtung - und damit genau in der Windrichtung von Sturm «Eberhard». Probleme bekämen Flugzeuge aber vor allem, wenn der Wind von der Seite komme, sagte der Sprecher.