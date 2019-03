Hannover gegen Leverkusen wegen Schneefalls unterbrochen

Hannover (dpa) - Wegen heftigen Schneefalls ist die Bundesliga-Partie zwischen Hannover 96 und Bayer Leverkusen am Sonntagabend unterbrochen worden. In der 40. Minute verließ Schiedsrichter Sören Storks aus Velen mit den Mannschaften den Platz in Richtung Kabine. Schon zuvor hatten Helfer mit Besen und Schaufeln bei einer ersten Unterbrechung versucht, die Linien vom Schnee zu befreien. Nach etwa zehn Minuten wurde das Spiel bei andauerndem Schneefall fortgesetzt.

Von dpa