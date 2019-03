Evakuierte Häuser in Wuppertal: Ein Gebäude wieder frei

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach der Evakuierung mehrerer Wohnhäuser in Wuppertal haben die Behörden am Dienstag ein Gebäude wieder freigegeben. Das Haus habe keine bauliche Verbindung zu den Nachbarhäusern, sagte eine Sprecherin der Stadt. Damit bleiben noch fünf Häuser unbewohnbar. Drei von ihnen konnten am Dienstag kurzzeitig von den Bewohnern betreten werden. Sie konnten persönliche Gegenstände herausholen.