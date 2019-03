Stahlkocher gehen in zweite Warnstreik-Runde

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie sind am Montag erneut Tausende Beschäftigte in den Warnstreik getreten. Erstmals hatte die IG Metall die Belegschaften aller Standorte in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen zu Protesten aufgerufen. Bei ArcelorMittal in Bremen verließen einem IG-Metall-Sprecher zufolge etwa 1500 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze. In Georgsmarienhütte (Kreis Osnabrück) und Salzgitter demonstrierten gut 1000 Stahlarbeiter, rund 300 waren es bei der Peiner Träger GmbH. Auch in Nordrhein-Westfalen legten Stahlarbeiter vorübergehend die Arbeit nieder.

Von dpa