Frost und starke Böen: Wetter bleibt nach Sturm wechselhaft

Essen (dpa/lnw) - Frost, Kälte und teilweise starke Windböen: Nach dem Sturm «Eberhard» am Sonntag bleibt es in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte, sei den Tag über mit Wind- und Sturmböen von bis zu 80 Stundenkilometern zu rechnen. Dazu seien vielerorts Schauer und Gewitter möglich - besonders Westfalen sei im Laufe des Nachmittages betroffen. Die Wetterlage habe aber «bei weitem nicht das Ausmaß wie gestern», sagte ein DWD-Meteorologe.

Von dpa