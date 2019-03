Lkw brennt in Hof einer Kinderklinik: niemand verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - Im Innenhof einer Kinderklinik in Dortmund hat ein Liefer-Lkw aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Es sei niemand zu Schaden gekommen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Montag. Rund 60 Kräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. «Wir waren mit relativ großem Personalaufwand vor Ort, um zu kontrollieren, ob Rauch durch die Fenster eindringt und Gefahr für das Krankenhaus-Gebäude bestehen könnte, was aber nicht der Fall war. Es ist glimpflich ausgegangen.» Die «Ruhr Nachrichten» hatten online berichtet.