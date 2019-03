Polizei geht gegen illegalen Cannabis-Anbau vor

Hannover (dpa/lni) - Die Polizei hat in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bei einem Einsatz gegen Cannabis-Anbau 13 Objekte durchsucht. Dabei handelte es sich um zwei Hallen, in denen illegale Plantagen vermutet wurden, und Wohnungen von elf Beschuldigten im Kreis Schaumburg, in der Region Hannover und im Kreis Minden-Lübbecke, wie die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilte. Die Durchsuchungen hatten am frühen Montagmorgen begonnen. Zu den Ergebnissen machten die Ermittler zunächst keine Angaben, Einzelheiten sollen am Dienstag bekanntgegeben werden.

Von dpa