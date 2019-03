Studie: Löhne in IT-Branche NRW nicht gestiegen

Berlin (dpa/lnw) - Trotz des Wettbewerbs um begehrte Fachkräfte stagnieren laut einer Studie die Löhne in Nordrhein-Westfalens IT-Branche. NRW ist neben Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, in dem der Durchschnittsverdienst im IT-Bereich zwischen 2015 und 2017 nicht anstieg, wie aus dem Deutschland-Index Digitalisierung 2019 des Kompetenzzentrums Öffentliche IT hervorging, der am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Dies könne einer der Gründe sein, weshalb im Verhältnis zu angrenzenden Ländern eine deutlich höhere Zahl offener Stellen gemeldet wurde, hieß es darin. Das Lohnniveau in der IT-Branche von NRW liege nun unter dem Bundesdurchschnitt.

Von dpa