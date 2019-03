Wuppertal und die Seilbahn: Bürgerbefragung kommt

Wuppertal (dpa/lnw) - Bald zwei Jahre nach dem Grundsatzbeschluss im Stadtrat von Wuppertal über den Bau einer Seilbahn haben die Bürger das Wort: Rund 270 000 Wuppertaler können schriftlich über das in der Stadt umstrittene 82-Millionen-Euro-Projekt abstimmen. Damit solle eine Entscheidung auf eine möglichst breite Basis gestellt werden, erklärte die Stadt am Montag. Bindend ist die Meinung der Bewohner allerdings nicht. Ihr Votum soll am Sonntag, 26. Mai, dem Termin der Europawahl, ausgezählt werden. Der Stadtrat hatte die rund 250 000 Euro teure Befragung beschlossen.

Von dpa