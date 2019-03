Autofahrerin rettet sich im letzten Augenblick vor Güterzug

Rees (dpa/lnw) - Wie aus einem Alptraum: Während eine Autofahrerin über einen Bahnübergang im niederrheinischen Rees-Haldern fuhr, schlossen sich vor ihr die Schranken. Zugleich näherte sich ein Güterzug, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei noch rechtzeitig aus ihrem Auto gesprungen und habe sich in Sicherheit gebracht, während die Lokomotive trotz einer Vollbremsung in ihren Wagen gekracht sei. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand. Bis zur Bergung des Fahrzeugs und der Überprüfung der bahntechnischen Anlagen war die Bahnstrecke in Richtung Arnheim gesperrt.

Von dpa