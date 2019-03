Gericht im Streitfall «Kalle»: Wie ein normaler Familienhund

Die Besitzerin des Tieres hatte gegen die Stadt Sankt Augustin geklagt, weil diese den Vierbeiner als «Hund bestimmter Rasse» und damit als Hund mit Gefährdungspotenzial eingestuft hatte. Für solche Tiere sieht das Gesetz unter anderem eine erweiterte Leinenpflicht und unter Umständen Maulkorbzwang vor. Außerdem muss der Hundehalter nachweisen, dass er sich auskennt und dass er mit dem Hund klarkommt. Auf der NRW-Liste stehen etwa der American Bulldog oder Rottweiler.

Ein tierärztlicher Gutachter erklärte am Dienstag vor Gericht, dass «Kalle» keine deutlichen Merkmale eines American Bulldog aufweise. Dem folgten die Richter mit ihrem Urteil am Dienstag. Damit sei «Kalle« zu halten wie jeder andere große Familienhund, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Das OVG gab damit anders als die Erstinstanz Verwaltungsgericht Köln der Klage statt.

Die Klägerin hatte «Kalle» mit der Rassenbezeichnung «Old Englisch Bulldog» erworben. Sie vertrat die Auffassung, dass diese Züchtung eine eigenständige Rasse darstelle und daher nicht wie von der Stadt Sankt Augustin erklärt als American-Bulldog-Kreuzung anzusehen sei. Mit ihrem Urteil machten die Richter jedoch auch klar, dass sie «Old Englisch Bulldogs» nicht als eigenständige Rasse anerkennen.