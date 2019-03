Münster (dpa/lnw) - Als potenziell gefährlich eingestufte Hunde, für die strenge Auflagen gelten, müssen die jeweiligen Rassemerkmale in deutlich ausgeprägter Form zeigen. Das hat das Oberste NRW-Verwaltungsgericht am Dienstag in Münster in einer Verhandlung um den Bulldog-Rüden «Kalle» unterstrichen.

