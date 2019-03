Mutmaßlicher Frauenmörder gesteht Tat im Gerichtssaal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine große Blutlache mitten auf dem Bürgersteig, ein blutverschmierter Schlüsselbund und daneben ein Beutel mit Altglas. Die Tatortfotos, die am Dienstag im Düsseldorfer Landgericht gezeigt werden, sind sieben Monate alt. Es sind stumme Zeugen eines Verbrechens, bei dem eine 36-jährige Frau starb. Ihr mutmaßlicher Mörder legte am Dienstag beim Prozessauftakt - nach Monaten des Schweigens - ein Geständnis ab.

Die Kapuze seines grauen Hoodies hatte er tief ins Gesicht gezogen, als der 44-Jährige den Saal betrat. Darunter kam später ein teilweise ergrauter Vollbart zum Vorschein. Als eine Rechtsmedizinerin von den 27 Stich- und Schnittverletzungen am Körper der Frau sprach, war das für den Angeklagten schon nach wenigen Minuten anscheinend zu viel. Er stand auf, die Verhandlung musste unterbrochen werden. Ihm sei übel geworden, hieß es kurz darauf.

«Er war es, der am 20. August auf sie eingestochen hat», erklärte Verteidiger Stefan Tierel für seinen Mandanten. Mehr mochte der Angeklagte beim Prozessauftakt nicht preisgeben.

Der Staatsanwalt wirft ihm Heimtücke vor, als er die Frau auf dem Bürgersteig plötzlich angriff. Außerdem habe er die Tat vorbereitet und seine Flucht geplant. Vieles deutet auf verschmähte Liebe als Tatmotiv hin. So etwa die Briefe des Iraners an sein späteres Opfer.

Zahlreiche Passanten hatten die verzweifelten Schreie der schwer verletzten Frau gehört und versucht ihr zu helfen, die Blutungen zu stoppen. Andere verfolgten den Täter, blieben aber zurück, als der sie mit dem Messer mit der 18 Zentimeter langen Klinge bedrohte. Das Verbrechen in der Innenstadt hatte für Entsetzen gesorgt. Am Tatort hatten Passanten Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt.

Eine entscheidende Rolle komme in dem Verfahren dem psychiatrischen Gutachter zu, sagt der Verteidiger. Dabei gehe es um die Frage der verminderten Schuldfähigkeit oder sogar der Schuldunfähigkeit. So sei sein Mandant auch nicht mehr in Untersuchungshaft untergebracht, sondern in einer Psychiatrie. Auch vor der Tat sei er schon einmal in der Psychiatrie gewesen. Offen sei allerdings, welche Rolle die psychischen Störungen bei der Tat spielten.

Der 44-Jährige ist anerkannter Flüchtling aus dem Iran. Er war 2001 nach Deutschland gekommen und ist nicht vorbestraft. Das Opfer und der 44-Jährige hatten sich gekannt. Er hatte in einem Kiosk nahe der Wohnung der Frau gearbeitet.

In einem von den Ermittlern als echt eingestuften Brief hatte der Mann der Frau seine Zuneigung offenbart. Sie habe aber den Kontakt mit ihm vermieden. In dem Brief beklagt er sich darüber, dass sie seine Telefonnummer blockiert habe. Laut Staatsanwaltschaft könnte diese Zurückweisung die Bluttat ausgelöst haben.

Nach der Tat hatte sich der Flüchtige nach Spanien abgesetzt. Öffentlich und mit internationalem Haftbefehl wurde nach ihm gefahndet. Eineinhalb Wochen später war er in Sevilla festgenommen worden.

Per Charterflug war er nach Düsseldorf zurückgebracht worden. Den Behörden zufolge war er im Gefängnis in Spanien mehrfach gewalttätig geworden. Deswegen habe sich keine Fluggesellschaft gefunden, die den Mann per Linienflug befördern wollte. Das Gericht hat für den Fall 18 Verhandlungstage eingeplant.