Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach der Bluttat an einer 36-jährigen Düsseldorferin hat ihr mutmaßlicher Mörder die Tat gestanden. «Er war es, der am 20. August auf sie eingestochen hat», erklärte Verteidiger Stefan Tierel am Dienstag beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Landgericht für seinen Mandanten.

Von dpa