Polizei durchsucht nach Droh-Mail Finanzamt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach einer Droh-Mail hat die Polizei am Dienstagmorgen das Finanzamt Gelsenkirchen durchsucht. Die rund 150 Mitarbeiter hätten sich zuvor bereits nach dem Notfallplan der Behörde in Sicherheit gebracht, sagte eine Polizeisprecherin. Zum Inhalt der Mail und möglichen Hintergründen gab es zunächst keine Angaben. Ob die Behörde am Dienstag wieder weiterarbeiten kann, war zunächst unklar.

Von dpa