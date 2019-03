Uniper sieht noch Chancen für Kohlekraftwerk in Datteln

Die Kohlekommission hatte in ihrem Kompromiss zum Ausstieg aus der Kohleverstromung unter anderem empfohlen, in Bau befindliche Kohlekraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen. Diese Passage im Abschlussbericht der Kommission bezieht sich nach Einschätzung von Uniper auf das kurz vor der Fertigstellung stehende Kraftwerk am Rande des Ruhrgebiets. Uniper will den Kohlemeiler nach langen Verzögerungen im kommenden Jahr in Betrieb nehmen.

Uniper werde, «solange wir keine anderweitigen Anhaltspunkte haben», weiter mit Hochdruck daran arbeiten, das Kraftwerk in Betrieb zu nehmen, sagte Rümmler . Wenn die Bundesregierung Datteln 4 für den Kohleausstieg ins Kalkül ziehe, sollte sie «umgehend mit uns sprechen», forderte Rümmler.