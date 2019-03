Bewaffnete Täter schießen bei Überfall

Minden (dpa/lnw) - Sie hatten Machete und Schusswaffe dabei: Drei maskierte Männer haben bei einem Überfall auf einen Discounter in Minden zwei Menschen bedroht und in die Luft geschossen. Weil einem Angestellten mit einem Kunden während der Tat die Flucht gelang, brachen die Täter den Überfall ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Unbekannten suchten ohne Beute das Weite, nach ihnen wird gefahndet.

Von dpa