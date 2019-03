Bonn (dpa/lnw) - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz leistet in diesem Jahr Hilfestellung bei der Sanierung von 41 Denkmalen in Nordrhein-Westfalen. Ein wichtiges Projekt sei die Sanierung des historischen Kölner Ratsschiffs, teilte die Stiftung am Dienstag in Bonn mit. Es wurde 1938 gebaut, um Gäste der Stadt in einem repräsentativen Ambiente zu begrüßen.

Von dpa