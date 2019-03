Ungemütliches Wetter: Wind mit Schauern, Sturmböen möglich

Essen (dpa/lnw) - Ihren Regenschirm sollten die Menschen im Westen in den kommenden Tagen weiterhin gut festhalten: Es bleibt windig, Sturmböen sind möglich. Und es gibt immer wieder Regen. Am Mittwoch kann im Bergland über 600 Metern auch Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag erklärte. Straßenglätte ist dort bei einer Tiefsttemperatur von null Grad nicht ausgeschlossen. Auch schwere Sturmböen mit Stärke 10 kann es im Bergland geben.

Von dpa