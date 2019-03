Die meisten Flüchtlinge in NRW arbeiten in Helferjobs

Rund 126 500 geflüchtete Menschen waren in NRW laut Regionaldirektion im Dezember 2018 als arbeitssuchend gemeldet. In den vergangenen zwölf Monaten sei ihre die Zahl damit um knapp 7000 oder 5,2 Prozent gesunken. Gründe dafür seien eine steigende Integration in den Arbeitsmarkt, aber auch die geringere Zahl der Asyl-Neuanträge.

Die Bertelsmann Stiftung verwies darauf, dass für fast neun von zehn Geflüchteten das bestehende System zur Anerkennung ihres Berufsabschlusses nicht geeignet sei. Denn in den meisten Ländern würden Kompetenzen, die man in Deutschland in der Berufsbildung bekomme, nur informell, also bei der Arbeit erworben. «So lange man in Deutschland jedoch keinen formalen Abschluss besitzt, gilt man als formal geringqualifiziert - egal wie kompetent man sein mag.»

Von gut 9000 Bewerbern mit Fluchthintergrund in NRW haben laut Regionaldirektion im Ausbildungsjahr 2017/18 fast 3300 (36 Prozent) eine Lehrstelle gefunden. Im Vorjahreszeitraum seien es nur 32,5 Prozent gewesen.