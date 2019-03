Tipp vom Ausländeramt: Pass besser vor dem Brexit beantragen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Brexit können in Deutschland lebende Briten noch schnell einen zusätzlichen deutschen Pass beantragen. Darauf weisen in diesen Tagen die Einbürgerungsbehörden in Nordrhein-Westfalen hin. Das NRW-Integrationsministerium habe die Ämter gebeten, «britische Staatsangehörige im Rahmen entsprechender Behördenkontakte für das Thema zu sensibilisieren», teilte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Wie der WDR zuvor berichtet hatte, erhalten viele Briten, die schon lange in Deutschland leben, deswegen Post von ihrer örtlichen Ausländerbehörde.

Von dpa