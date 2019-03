Flugverbot für Boeing 737 Max 8: Kaum Auswirkungen in NRW

Berlin (dpa) - Das weitgehende Flugverbot für die Boeing 737 Max 8 hat offenbar nur geringe Auswirkungen auf die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Am Flughafen Düsseldorf sollte am Dienstagabend ursprünglich eine Maschine dieses Typs von der polnischen Fluggesellschaft LOT landen, sagte eine Flughafen-Sprecherin. Auf der Internetseite des Airports hieß es am Abend hingegen, dass die Fluggesellschaft stattdessen eine Boeing 737-800 Winglets nach Düsseldorf schickte. In den nächsten sieben Tagen seien keine Landungen mit Boeing 737 Max 8 geplant, sagte die Sprecherin.

Von dpa