Polizisten fesseln ausgerastete Autofahrerin

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Auffahrunfall in der Düsseldorfer Innenstadt soll die Verursacherin dermaßen ausgrastet sein, dass Polizisten sie fesseln mussten. Die 39 Jahre alte Autofahrerin sei am Dienstag an einer Kreuzung aus ungeklärten Gründen mit einer solchen Wucht auf einen Wagen aufgefahren, dass gleich mehrere Fahrzeuge vor ihr zusammengeschoben wurden, teilte die Polizei mit.

Von dpa