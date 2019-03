Peter Orloff hält sich mit Liegestützen und Hanteln fit

Lohmar (dpa) - Peter Orloff, Schlagersänger und Dschungelcamper, hält sich mit Liegestützen und Hanteltraining fit. Den Tag seines 75. Geburtstags habe er um kurz nach Mitternacht mit 75 Liegestützen begonnen, sagte er am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Lohmar bei Köln. Bei Tourneen habe er immer seine Hanteln und seine Jogging-Sachen dabei. «Ich erfülle mein Leben mit viel Sport, aber auch mit viel Freude. Ich genieße einfach alles, was mir begegnet», sagte er bei seiner Geburtstagsfeier.

