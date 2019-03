DEL-Viertelfinal-Playoffs: Augsburg und Ingolstadt siegen

Köln/Augsburg (dpa) - Die Augsburger Panther und der ERC Ingolstadt sind mit klaren Siegen in die Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Der Hauptrunde-Dritte Augsburg demontierte am Dienstag im ersten Spiel der «Best-of-Seven»-Serie die Düsseldorfer EG mit 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). Ingolstadt überraschte beim 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)-Auswärtssieg die Kölner Haie. Spiel zwei der jeweiligen Serie finden am Freitag in Düsseldorf sowie in Ingolstadt statt.

Von dpa