Somalier verklagt Bundesrepublik vor OVG in Münster

Münster (dpa) - Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt heute über eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland. In dem Berufungsverfahren klagt ein Somalier, dessen Vater 2012 bei einem US-Drohnenangriff getötet worden war. Der Luftangriff sei über den US-Militärstandort Ramstein in Rheinland-Pfalz erfolgt und damit stehe Deutschland mit in der Verantwortung, argumentiert der Mann. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte die Klage 2016 zurückgewiesen.

Von dpa