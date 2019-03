Sturmtief «Franz»: Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Essen (dpa/lnw) - Die Bahn hat wegen des Sturmtiefs «Franz» vor Beeinträchtigungen im Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gewarnt. «Bitte informiert euch rechtzeitig vor Fahrtantritt über eure Verbindung auf bahn.de oder im DB Navigator», teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch auf Twitter mit. Betroffen könnten demnach S-Bahnlinien und der Regionalverkehr sein. Am Morgen gab es sturmbedingt aber noch «keine größeren Störungen in NRW», sagte ein Sprecher. Dennoch sollten sich Reisende informieren, ob ihr Zug fährt.

Von dpa