«Creativa» gestartet>: Handarbeitswelt wird digitaler

Dortmund (dpa) - Mit neuen Trends und Techniken hat am Mittwoch die europaweit größte Handarbeitsmesse «Creativa 2019» in Dortmund begonnen. Rund 650 Aussteller aus 22 Ländern - darunter Indien, Nordkorea, Tunesien oder die USA - und 80 000 Besucher werden zu der laut Westfalenhallen europaweit größten Kreativmesse erwartet. Die Publikumsveranstaltung mit Workshops und Modenschauen richtet sich an Bastelfreaks, Kreative aller Art oder auch Lehrer und Erzieher. Präsentiert wird ein breites Do-It-Yourself-Angebot vom Klöppeln, Sticken, Stricken über Töpfern, Häkeln oder Nähen. Die Messe geht am Sonntag zu Ende.

Von dpa