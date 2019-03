Rheinmetall: Noch bessere Geschäfte mit Militärgütern

Düsseldorf (dpa) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seinen Höhenflug beim Verkauf von Militärgütern in diesem Jahr fortsetzen. Man rechne mit einem Umsatzplus 2019 von neun bis elf Prozent in der Verteidigungssparte, sagte Konzernchef Armin Papperger am Mittwoch in Düsseldorf. Damit würde sich das ohnehin schon brummende Geschäft noch verbessern - im vergangenen Jahr hatte die Sparte ein Umsatzplus von 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro verbuchen können. Zudem soll der Bereich noch profitabler werden als bisher. Papperger begründete die Entwicklung mit weltweit steigenden Rüstungsausgaben. Rheinmetall stellt unter anderem Panzer, Munition und Flugabwehrsysteme her.

Von dpa