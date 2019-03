Heino ist traurig wegen Abschiedstour

Lohmar (dpa/lnw) - Heino, Volksmusiker auf Abschiedstour, ist angesichts seines angekündigten Karriereendes wehmütig. Wenn er derzeit in ausverkauften Hallen auftrete, mache ihn das schon traurig, sagte der 80-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Lohmar bei Köln. «Aber es ist eben halt so. Irgendwann muss man Schluss machen», betonte der Sänger, der noch bis Ende März auf Abschiedstournee ist.

Von dpa