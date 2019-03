Rheinmetall peilt Übernahme von Krauss Maffei an

Düsseldorf (dpa) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall nimmt die Übernahme des Konkurrenten Krauss Maffei Wegmann (KMW) weiter ins Visier. Man sei auf einem guten Weg, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch in Düsseldorf. «Wir haben gesprochen und es gibt eine Bereitschaft, dass man Anteile bekommen kann.» Es geht um den 50-Prozent-Anteil von KMW an der deutsch-französischen Rüstungsholding KNDS, die zur anderen Hälfte dem staatlichen französischen Unternehmen Nexter gehört. Beide Firmen haben ihre Geschäfte in diese Holding eingebracht - kauft Rheinmetall den KMW-Anteil, würde es den Münchner Konzern schlucken.

Von dpa