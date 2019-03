Illegaler Handel mit Hundewelpen: Hunderte Fälle in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der illegale Handel mit Hundewelpen boomt auch in Nordrhein-Westfalen. Zwischen 2016 und 2018 haben die Behörden in dem Bundesland 417 Fälle registriert. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des NRW-Umweltministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervor. Zuerst hatte die «WAZ» darüber berichtet.